КСИР подтвердил, что Израиль атаковал цели в Иране ракетами воздушного базирования

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана подтвердили, что Израиль нанес ракетные удары по целям в исламской республике, передает агентство ИРНА.

Согласно публикации со ссылкой на заявления КСИР, Израиль осуществил атаку по целям в Иране "с применением ракет воздушного базирования".

Агентство также сообщило о "двух громких взрывах" в Тегеране и еще трех в Исфахане.

Иранские СМИ отмечают, что ВВС Израиля нанесли авиаудары по 15 объектам на территории Ирана.

Телеканала Аl Jazeera называет одной из целей склад беспилотников в Тегеране.

Между тем израильские СМИ пишут, что страна готовится к "немедленному ответу" с иранской стороны.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Израиль в понедельник нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана.

По данным иранского телеканала PressTV, в ряде городов Ирана, включая столицу Тегеран, Тебриз и Исфахан, были слышны громкие взрывы.