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Мировые продажи чипов в апреле выросли почти вдвое

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в апреле подскочили почти вдвое (на 93,9%) относительно того же месяца прошлого года – до $110,5 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с мартом они увеличились на 11%.

"В апреле мировые продажи полупроводников выросли в помесячном сравнении четырнадцатый месяц подряд, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Прогнозируется, что объем продаж мировой полупроводниковой отрасли достигнет $1,5 трлн в 2026 году. Этот рубеж будет достигнут быстрее, чем ожидалось прежде, благодаря растущему спросу на инфраструктуру искусственного интеллекта и платформы вычислений на графических ускорителях".

Продажи в Северной и Южной Америке в апреле взлетели на 115,8% г/г, в Европе - на 54,7%, в Китае - на 78,6%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 114,9%. Между тем в Японии они повысились на 15,6%.

Реализация чипов относительно марта выросла в Северной и Южной Америке на 16,7%, в Европе - на 6,7%, в КНР - на 8%, в Японии - на 6,4%, в АТР - на 8,7%.

SIA включает порядка 99% американских компаний полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

SIA Ассоциация полупроводниковой промышленности
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