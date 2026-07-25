Из-за масштабного отключения света в Грузии остановилась работа метро в Тбилиси

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Грузии в субботу произошло масштабное отключение электроэнергии.

Как сообщают грузинские СМИ, на данный момент проблемы возникли в работе тбилисского метрополитена, также остановлено движение поездов Грузинской железной дороги.

Отключение электроэнергии произошло около 8:00 утра по тбилисскому времени (7:00 мск).

Официальных заявлений со стороны соответствующих ведомств пока не было. По данным СМИ, без света остались Тбилиси и ряд регионов.

Ранее 24 июля также в стране было масштабное отключение электроэнергии.