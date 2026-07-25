Разведка США считает, что новый лидер Ирана склонен к созданию ядерного оружия

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американские спецслужбы считают, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи гораздо более заинтересован, чем его отец, в создании ядерного оружия, сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с оценками.

По их словам, отец аятоллы Хаменеи, который был убит в начале войны в результате израильской атаки при содействии американской разведки, никогда публично не призывал Иран к созданию ядерного оружия, однако спецслужбы США считают, что у Моджтабы Хаменеи и более консервативного правительства, пришедшего к власти, есть амбиции по его разработке.

По данным разведки, Иран переместил по крайней мере часть центрифуг для обогащения урана со своих ядерных объектов, подвергшихся американским бомбардировкам в июне прошлого года, в новый хорошо укрепленный подземный комплекс в горе Пикакс в центральной части страны и разместил в районе него сухопутные войска, чтобы предотвратить любой американский наземный рейд по его уничтожению.

Официальные лица США полагают, что это свидетельствует о том, что Иран заинтересован в сохранении своего оборудования для обогащения урана. Они отмечают, что, по данным американских спецслужб, основные компоненты бомбы, в первую очередь запасы высокообогащенного урана в Иране, остаются нетронутыми и доступными для Тегерана.