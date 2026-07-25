Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,5 тыс. человек

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - До 5 тыс. 546 человек увеличилось число жертв землетрясений, произошедших около месяца назад в Венесуэле, сообщил в субботу спикер парламента страны Хорхе Родригес.

Таким образом, этот показатель увеличился на 148 человек по сравнению с данными, озвученными ранее на этой неделе, отмечает агентство ЭФЭ.

Число получивших травмы не меняется уже несколько недель и составляет примерно 16,7 тыс. человек.

Спасатели продолжают работу в наиболее пострадавших районах и потому власти практически ежедневно публикуют информацию о все новых выявленных случаях гибели людей.