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Что случилось этой ночью: суббота, 25 июля

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил, что пока не принял решения о более масштабных ударах по Ирану. Вместе с тем он утверждает, что "не спешит" завершать конфликт.

- Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 12 раз, Илон Маск планирует сертифицировать проект для полетов с людьми уже в этом году.

- Белгородская область подверглась массированной атаке БПЛА. Губернатор сообщил о пострадавших.

- В Кировской области объявлен трехдневный траур в память о жертвах ракетного удара. Будут приспущены флаги, телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач

- Трамп считает, что Венесуэла пока не готова проводить выборы. Однако он полагает, что власти страны добились "большого прогресса".

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Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 25 июля

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