Военные США нанесли удар по танкеру, пытавшемуся прорвать блокаду Ирана

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по танкеру в Оманском заливе, который пытался прорвать морскую блокаду Ирана, сообщил телеканалу CNN представитель вооруженных сил США.

"Сегодня военные США вывели из строя танкер в Оманском заливе после того, как экипаж судна как минимум четыре раза пытался прорвать американскую военно-морскую блокаду", - сказал представитель.

По его словам, экипаж неоднократно получал предупреждения, но не подчинялся, и подошедшие американские силы вывели судно из строя, нанеся удар по его машинному отделению. Судно больше не следует транзитом в Иран, добавил он.

Как отмечает телеканал, это первый случай, когда американские военные вывели из строя коммерческое судно с тех пор, как США возобновили блокаду в начале этого месяца. Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что с момента возобновления блокады иранских портов оно перенаправило 12 коммерческих судов.