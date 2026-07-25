Трамп пошутил, что планирует баллотироваться еще на один срок

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не проиграл выборы Джо Байдену в 2020 году и в шутку объявил, что собирается вновь баллотироваться в 2028 году.

"Я планирую баллотироваться на четвертый срок на пост президента США", - сказал он во время выступления на ужине с аккредитованными при Белом доме журналистами. Президент, произнеся эти слова, надел бейсболку с надписью "Трамп 2028". По традиции, президенты США на ежегодном ужине с сотрудниками СМИ стараются с произносить речь с юмором.

Конституция США запрещает одному и тому же человеку занимать пост президента страны более двух сроков. Трамп, говоря о четвертом сроке, имел в виду, что, по его мнению, он выиграл в 2020 году и следовательно - президентом тогда должен был быть он, а не Байден.

Пошутил Трамп и об одном из своих принципиальных политических противниках - конгрессмене-демократе Адаме Шиффе. Трамп предположил, что ассоциация журналистов Белого дома планировала пригласить на гала-ужин клоуна, "однако Адам Шифф не был свободен в этот вечер". Президент США Добавил, что у Шиффа - "сочетание самой большой головы, которую доводилось видеть, и самой худой, подобной карандашу, шеи".

Также Трамп в ходе выступления критиковал журналистов за необъективное, по его мнению, освещение его работы на посту главы государства. Он пошутил, что после окончания его президентского срока журналисты разорятся, "потому что больше не о ком будет писать".

Президент придумал шутку и о своем министре здравоохранения Роберте Кеннеди-младшем. "Надеюсь, вам понравилась великолепная говяжья вырезка, которую вам сегодня подали. Она особенная. Хотел вам сообщить, что присутствующий здесь Бобби Кеннеди лично сбил эту корову на своей машине. Он самостоятельно разрезал корову на куски и привез их сюда. Так что мясо - свежайшее".

Ужин Трампа с журналистам должен был состояться ранее в этом году в гостинице в Вашингтоне. Однако тогда мероприятие пришлось прервать и перенести на более поздний срок из-за вооруженного человека, попытавшегося прорваться в зал, где сидели гости.