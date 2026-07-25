Макрон дал указание армии мобилизоваться в связи с масштабными пожарами в стране

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон поручил вооруженным силам мобилизовались для "усиления гражданской безопасности", сообщил в пятницу вечером BFMTV.

"Как стало известно BFMTV из окружения президента республики, Эммануэль Макрон поручил премьер-министру активировать межведомственный кризисный штаб, а вооруженным силам - мобилизоваться для максимального усиления гражданской безопасности", - говорится в сообщении телеканала.

В ночь на пятницу Макрон обратился в Европейскую комиссию (ЕК) с запросом об активации для Франции механизма гражданской обороны ЕС.

Как сообщили в ЕК, три самолета и два вертолета из флота (спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС - ИФ) RescEU были развернуты на юго-западе Франции, в основном в департаменте Жиронда. Был также активирован спутниковый сервис ЕС Copernicus для оперативного картографирования зон пожаров.

Le Figaro назвала лесной пожар в Жиронде "самым опустошительным за последние 50 лет во Франции". Огонь пока не поддается контролю, требуется эвакуация 110 тыс. человек. Зона пожара превзошла в пятницу 14 тыс. га.