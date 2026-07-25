Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американский космический корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy V-3, разрабатываемые для пилотируемых миссий на Луну и Марс, в субботу по московскому времени стартовали в 13-й по счету тестовый орбитальный полет, прямую трансляцию вела компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в пятницу в 17:45 по местному времени (в субботу в 01:45 по Москве).

Предполагается, что корабль после одного витка вокруг Земли, который продлится около часа, должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. В ходе полета Starship выпустит на орбиту 20 интернет-спутников Starlink. Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он должен приводниться в Американском (Мексиканском) заливе через примерно восемь минут после старта.

Многоразовая ракетная система Starship, состоящая из двух элементов - космического корабля Starship (верхняя ступень) и носителя сверхтяжелого класса Super Heavy, имеет высоту более 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 12 раз, из которых семь были успешными. Последний успешный полет был осуществлен в мае. Основатель SpaceX Илон Маск планирует сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в этом году.