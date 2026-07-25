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Минобороны РФ заявило о новых ударах по портам Измаила, Одессы и Николаева

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что ночью ВС РФ продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по украинским портам.

"В порту Измаил (государственное предприятие "Измаильский морской торговый") поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ",- сообщили в ведомстве в субботу.

Там заявили, что в Николаеве в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ, а в Одессе поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Минобороны РФ Одесса Николаев Измаил
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Минобороны РФ заявило о новых ударах по портам Измаила, Одессы и Николаева

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