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Апелляция отклонила жалобу Euroclear на немедленное исполнение судебного решения по иску ЦБ РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу бельгийского регулятора Euroclear на немедленное исполнение судебного решения по иску Банка России, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом дела.

Эта жалоба поступила в апелляционный суд 3 июня.

Арбитражный суд Москвы 26 мая удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к Euroclear. До этого, 15 мая, суд удовлетворил иск ЦБ к Euroclear в полном объеме.

ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату).

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

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