Генсек ООН заявил, что ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг заявил, что ситуация на Ближнем Востоке становится неконтролируемой.

"Ситуация выходит из-под контроля. Мы на пороге того, что ранее казалось невообразимым", - приводит агентство EFE слова Гутерриша во время заседания СБ ООН.

Он вновь призвал к урегулированию путем дипломатии, а не военными действиями.

Агентство отмечает, что его слова прозвучали на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, в частности, из-за активизации действий йеменских хуситов.

На этой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Ранее в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что США ускоренно перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу более мощные военные возможности на случай расширения конфликта с Ираном.