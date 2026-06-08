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Трамп и Нетаньяху провели еще один телефонный разговор

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху снова поговорили по телефону, во второй раз меньше чем за сутки, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на источник.

"Израильский источник сказал CNN, что Трамп и Нетаньяху поговорили по телефону, второй раз менее чем за 24 часа", - сообщает телеканал.

О содержании разговора не сообщается.

CNN поясняет, что разговор состоялся до того, как Центральный штаб иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия" в понедельник объявил о приостановке ударов по Израилю.

Накануне стало известно, что Иран запустил несколько ракет в сторону Израиля. После этого у Трампа и Нетаньяху состоялся предыдущий разговор: по данным западных СМИ, президент призывал Нетаньяху воздержаться от ответного удара по Ирану. По информации портала Axios, Нетаньяху выразил несогласие с этим предложением.

В понедельник Израиль нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана. Иранские военные, со своей стороны, вели обстрел Израиля баллистическими ракетами. Трамп призывал стороны немедленно прекратить огонь.

США Израиль Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху
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