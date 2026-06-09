США будут добиваться сделки с Ираном вопреки возможным разногласиям с Израилем

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Подход Вашингтона к переговорам с Тегераном будет основываться на том, что президент Дональд Трамп сочтет лучшим для американцев, независимо от возможных разногласий с Израилем, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"У израильтян и Соединенных Штатов много общих интересов (...) Но у нас также есть некоторые ситуации, когда наши интересы расходятся, и я думаю, что президент очень ясно дал понять, что, хотя у Израиля, очевидно, есть какие-то цели, главная цель Соединенных Штатов в Иране - обеспечить, чтобы у Ирана не было ядерного оружия", - сказал Вэнс во вторник в интервью Fox News.

По его словам, Трамп верит, что в нынешних условиях реально добиться долгосрочного урегулирования ядерной проблемы Ирана.

При этом вице-президент подчеркнул, что Вашингтон будет относиться к любому соглашению с Ираном скептически и уделять приоритетное внимание мониторингу.

"Конечно, одна из самых важных вещей в определении того, будет ли это окончательное урегулирование успешным, - это не то, что иранцы пишут на бумаге, а то, действительно ли они выполняют некоторые требования соглашения, которые мы выдвигаем", - отметил политик.

Вэнс признал сложность достижения долгосрочного соглашения, но заявил, что у США есть для этого рычаги.

"Это сложная задача, но президент поставил нас в выгодное положение для ее достижения. Потому что, давайте будем честны, иранцы не хотят продолжения этой войны", - подчеркнул американский вице-президент.