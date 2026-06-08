Трамп заявил, что США сохранят блокаду портов Ирана до достижения соглашения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что американские военные продолжат осуществлять в полной мере блокаду иранских портов, пока Вашингтон и Тегеран не добьются финальных договоренностей об урегулировании кризиса.

"Блокада сохранится, в полную силу, пока не удастся получить финальное соглашение", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский президент также выразил мнение, что и Израиль, и Иран стремятся к незамедлительному прекращению огня. По словам президента, финальная фаза переговоров продолжается, однако им может помешать "невежество или глупость".

Израильские военные ранее сообщили, что в воскресенье вечером впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном. В понедельник стало известно, что Израиль нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана; иранские военные со своей стороны вели обстрел Израиля баллистическими ракетами.

В свою очередь ранее в понедельник Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить огонь.