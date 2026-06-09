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Си Цзиньпин и Ким Чен Ын договорились укреплять сотрудничество на переговорах в Пхеньяне

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын договорились укреплять сотрудничество на переговорах в Пхеньяне
Фото: AP/TASS

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин и северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе переговоров в Пхеньяне подтвердили намерения укреплять взаимное сотрудничество и дружественные отношения двух стран, передают китайские и северокорейские СМИ.

"Ким Чен Ын заверил, что ТПК (Трудовая партия Кореи - ИФ) и правительство КНДР и впредь будут считать корейско-китайскую дружбу самым важным первым стратегическим делом и прилагать все усилия к укреплению и развитию отношений двух стран в образец отношений между социалистическими государствами, в неизменные особые, искренние и прочные стратегические отношения", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Глава КНДР высоко оценил "энергичное развитие контактов и содействия между двумя странами во всех сферах".

"Независимо от изменения международной обстановки наша партия и правительство будут полностью поддерживать политику и позицию партии и правительства Китая, нацеленные на защиту основных интересов на основе принципа одного Китая", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Согласно публикации агентства "Синьхуа", аналогичным образом Си Цзиньпин заверил северокорейского лидера в неизменности поддержки КНДР Пекином.

Глава Китая на переговорах отметил, что две страны "должны укреплять основу взаимного политического доверия и повышать уровень практического сотрудничества".

Си Цзиньпин находится в Пхеньяне с государственным визитом.

В этом году исполняется 65 лет Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Пхеньяном и Пекином. Последний визит Си Цзиньпина в КНДР состоялся семь лет назад - в 2019 году.

Ким Чен Ын Пекин КНДР Си Цзиньпин КНР
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