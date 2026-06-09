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Армянская оппозиция не согласилась с результатами выборов в парламент

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении считает, что результаты голосования на парламентских выборах 7 июня не отражают реальную картину, поскольку выявляются многочисленные случаи кражи голосов.

"Наши голоса были украдены, причем в больших количествах", - написал в соцсети экс-омбудсмен Армении, глава партии "Крылья единства" Арман Татоян, чья политическая сила не преодолела на выборах проходной барьер.

Представитель партии "Сильная Армения", племянник главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна Нарек Карапетян заявил, что на ряде избирательных участков проводится пересчет голосов, по результатам чего возглавляемая бизнесменом Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения" может получить недостающие голоса и войти в новый парламент.

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"В этом случае оппозиция лишит партию власти единолично решать в парламенте вопросы назначения генерального прокурора, судей, руководителей и членов государственных органов", - сказал Карапетян в видеообращении.

Ранее партия "Процветающая Армения" заявила о фактах "кражи" голосов во время подсчета результатов голосования на выборах в парламент.

В понедельник ЦИК представил уточненные результаты голосования, согласно которым партия Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Партии не хватило порядка 60 голосов для прохождения в парламент.

В парламент вошли партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 9,934%.

Поддерживающая на выборах партию "Сильная Армения" общественно-политическая инициатива "Аякве" заявила, что предварительные результаты голосования не отражают свободную волю граждан, поскольку избирательный процесс проходил в крайне неравных условиях, оппозиционные лидеры подвергались политическим преследованиям.

Кроме того, в предвыборный период задерживали оппозиционных деятелей, власти массово использовали административный ресурс, избирательный процесс проходил в условиях страха, Пашинян на агитационных митингах озвучивал адресные угрозы и вел пропаганду ненависти, госслужащих запугивали, требовали голосовать за правящую силу, в избирательный процесс открыто вмешивались высокопоставленные должностные лица иностранных государств, поддерживая действующий режим.

"Выборы не были свободными и справедливыми, поэтому считаем необходимым последовательно оспаривать их результаты в Конституционном суде с перспективой их отмены и проведения новых выборов", - говорится в заявлении "Аякве".

Между тем ЕС призвал участников политического процесса уважать результаты голосования. В ЕС отметили, что результаты голосования демонстрируют приверженность Армении более тесным связям с Европой, хотя избирательная кампания и голосование проходили в условиях "беспрецедентного вмешательства" со стороны России.

Армения Гражданский договор Никол Пашинян
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