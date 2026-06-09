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Против главы оппозиционной партии "Процветающая Армения" завели уголовное дело

Против главы оппозиционной партии "Процветающая Армения" завели уголовное дело
Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против крупного бизнесмена, главы оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Царукян обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.

Накануне ЦИК представил уточненные результаты голосования, согласно которым партия "Процветающая Армения" не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Партии не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент. В партии заявили о многочисленных случаях кражи голосов, по ее требованию на ряде участков начат пересчет голосов.

Ранее во вторник провластные армянские СМИ сообщили, что Царукян с супругой попытался покинуть страну, однако ему запретили выезд. СМИ также распространили фотографии из аэропорта Звартноц, на которых запечатлены Царукян с супругой и представителями службы их охраны.

Между тем пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян написала в соцсети, что бизнесмен с супругой заранее запланировали двух-трехдневную поездку по личным и семейным вопросам.

В парламент по итогам выборов 7 июня вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%.

Ранее Пашинян во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что Царукян, Карапетян и Кочарян "должны сидеть в тюрьме", обвинял их в раздаче предвыборных взяток. Власти Армении также инициировали процесс национализации крупнейшего в стране завода по производству цемента, который принадлежит Царукяну.

Во вторник Пашинян потребовал от правоохранительных органов привлечь к ответственности лиц, которые в предвыборный период и во время голосования давали или получали взятки.

"Все, кто на этих выборах попался на даче и получении взятки, должны провести в тюрьме (время), как минимум, до официального подведения итогов следующих выборов (через пять лет - ИФ)", - сказал Пашинян на совещании.

"Я требую, чтобы все, кто попался на даче и получении взятки, оказались в тюрьме. Это вопрос безопасности страны и демократии. И неважно, кто они, какого социального положения или каким имуществом владеют", - добавил Пашинян.

Армения Процветающая Армения Гагик Царукян Никол Пашинян
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