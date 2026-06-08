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Миссия наблюдателей от СНГ назвала открытыми и конкурентными выборы в парламент Армении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Миссия наблюдателей от СНГ заявила о конкурентных и открытых выборах в парламент Армении 7 июня.

"Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы в Национальное Собрание Республики Армения проведены в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом, прошли на многопартийной основе, были открытыми и конкурентными", - сказал глава миссии Нурлан Сейтимов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, голосование проходило в соответствии с требованием Избирательного кодекса, техническое оборудование, в целом, работало бесперебойно, процедура подсчета голосов проходила в соответствии с требованиями избирательного законодательства.

"Зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, миссией выявлено не было", - сказал Сейтимов.

Ранее стало известно, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 49,81% по результатам подсчета 100% голосов избирателей. Об этом сообщил ЦИК республики со ссылкой на предварительные данные.

ЦИК Армении обнародует окончательные данные голосования в течение текущей недели.


Армения СНГ
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