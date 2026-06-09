КНР за пять лет вложит $295 млрд в строительство национальной сети дата-центров

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Китай в ближайшие пять лет планирует потратить около 2 трлн юаней ($295 млрд) на строительство дата-центров по всей стране, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, китайские органы власти, включая Национальную комиссию по развитию и реформам (National Development and Reform Commission, NDRC), разрабатывают план строительства сети взаимосвязанных вычислительных хабов.

Большей частью дата-центров будут управлять госкомпании вроде China Mobile и China Telecom, говорит один из источников. Они также будут обеспечивать их связь.

Предполагается, что не менее 80% ИИ-чипов и других технологий для проекта будут поставлять китайские игроки, в том числе Huawei, отмечают источники.

Инициатива входит в периметр анонсированной ранее в этом году программы "Шесть сетей" (Six Networks), предполагающей строительство ключевой инфраструктуры от водо- и электроснабжения до вычислительных мощностей, сказал один из источников.

Финансировать проект будут в основном за счет суверенного долга, включая "ультрадлинные" спецоблигации, и средств государственных фондов инвестиций в стратегически важные отрасли. Дополнят финансирование банковские кредиты и частный капитал.

При этом в 2 трлн юаней не входят издержки частных компаний вроде Alibaba и Tencent, говорят источники. Кроме того, КНР намерена интегрировать в проект электрическую сеть, в результате чего планируемые инвестиции могут вырасти до 5 трлн юаней и более.

Неясно, как национальная сеть ЦОД будет работать наряду с разрозненными вычислительными объектами частных компаний, однако эти объекты предполагается объединить в сеть не позднее 2028 года, пишет Bloomberg.

Обсуждение проекта национальной сети дата-центров находится на раннем этапе, и детали могут измениться, отмечают источники агентства.

Идея формирования национальной компьютерной сети изложена в китайской программе на текущую пятилетку (2026-2030 годы), в которой Пекин обещает сосредоточиться на строительстве вычислительной инфраструктуры.

Единая компьютерная сеть позволит объединить фрагментированные региональные ресурсы и должна расширить доступ предприятий к высокопроизводительным вычислениям, полагает старший аналитик Forrester Research Чарли Дай. По его мнению, она также поможет ускорить выпуск новых версий ИИ-моделей и внедрение агентского и физического ИИ в различных отраслях. "Выход на уровень национальной стратегии обеспечивает скоординированность политики, мобилизацию капитала", - приводит его слова агентство.