Судно у берегов Йемена подверглось атаке вооруженных людей на катере
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Группа вооруженных людей на катере попыталась атаковать торговое судно, когда оно находилось примерно в 160 км к юго-западу от порта Балхаф на южном побережье Йемена. Об этом сообщает в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Между охраной судна и нападавшими произошла перестрелка, после чего катер повернул назад и уплыл.
Идет расследование происшествия.
UKMTO не указывает, кто мог стоять за этим инцидентом.