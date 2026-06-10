Судно у берегов Йемена подверглось атаке вооруженных людей на катере

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Группа вооруженных людей на катере попыталась атаковать торговое судно, когда оно находилось примерно в 160 км к юго-западу от порта Балхаф на южном побережье Йемена. Об этом сообщает в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Между охраной судна и нападавшими произошла перестрелка, после чего катер повернул назад и уплыл.

Идет расследование происшествия.

UKMTO не указывает, кто мог стоять за этим инцидентом.