Замглавы МИД Ирана заявил, что восстановить статус Ормузского пролива невозможно

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что возвращение Ормузского пролива в состояние, предшествующее началу конфликта 28 февраля 2026 года, невозможно, сообщает The National.

"Он сказал, что Ормузский пролив никогда не вернется в довоенное положение", - приводит издание его слова, сказанные в эфире иранского государственного телевидения.

"Если Ормузский пролив вернется в такое состояние, наш успех в войне не будет полным", - добавил Гарибабади.

Замминистра упомянул, что иранские власти намерены обговорить с Оманом временные маршруты, по которым суда смогут пересекать Ормузский пролив. Гарибабади отметил, что Оман предлагал вариант распределения контроля над Ормузским проливом, следуя принципу "50 на 50", однако Тегеран отверг его как недостаточный для учета интересов Ирана.