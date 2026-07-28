В Японии из-за землетрясения призвали эвакуироваться 300 тыс. жителей острова Кюсю

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти Японии после произошедшего землетрясения рекомендовали 300 тыс. жителей префектуры Кумамото на острове Кюсю эвакуироваться в связи с возможными повторными толчками и перейти в убежища, сообщает во вторник телеканал NBC.

По данным Японского метеорологического агентства, в ближайшее время сейсмическая активность в регионе не прекратится. К работам в зоне бедствия привлечены 3,6 тыс. служащих Сил самообороны Японии.

Ранее во вторник сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото, наиболее сильные толчки ощущались в городах Уки и Кикава.

На данный момент число пострадавших составляет примерно 50 человек, обрушилось не менее 12 зданий. Кроме того, в торговом центре в населенном пункте Касима (префектура Кагосима) при ударе землетрясения произошел взрыв. По информации экстренных служб, 20-30 человек среди находившихся в центре пока числятся пропавшими без вести. Источник сообщил агентству Kyodo, что к разрушениям ТЦ привел взрыв газа.

Еще несколько человек пропали без вести в городе Яцусиро на территории завода Nippon Paper Industries, который тоже пострадал от стихии; на территории комплекса упала дымовая труба.

В других местах также произошли обрушения и пожары, отмечаются перебои с работой железнодорожного транспорта на Кюсю и приостановка приема и отправки рейсов в аэропорте города Кумамото. Всего перебои с электроснабжением затронули 48 тыс. домохозяйств в Кумамото.

В то же время внештатных ситуаций на АЭС "Сэндай" (префектура Кагосима) и АЭС "Гэнкай" (префектура Сага) не зарегистрировано.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 км и в 19 км к югу от Кумамото. Позднее были зафиксированы афтершоки.