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В Белом доме назвали продуктивными встречи Трампа с Нетаньяху и Зеленским

В Белом доме назвали продуктивными встречи Трампа с Нетаньяху и Зеленским
Дональд Трамп
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Встречи президента США Дональда Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник принесли хорошие результаты, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент Трамп завершил встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьером Нетаньяху. Обе встречи были позитивными и продуктивными!" - написала она в соцсети X.

Ранее Нетаньяху заявлял, что обсудит с Трампом кризис вокруг Ирана.

Иран США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху
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