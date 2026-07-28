В Белом доме назвали продуктивными встречи Трампа с Нетаньяху и Зеленским

Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Встречи президента США Дональда Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник принесли хорошие результаты, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент Трамп завершил встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьером Нетаньяху. Обе встречи были позитивными и продуктивными!" - написала она в соцсети X.

Ранее Нетаньяху заявлял, что обсудит с Трампом кризис вокруг Ирана.