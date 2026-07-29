Саудовская Аравия отражает атаку БПЛА со стороны Ирака на нефтяные объекты

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили несколько беспилотников, запущенных с территории Ирака, сообщает министерство обороны королевства.

По его данным, БПЛА пытались поразить нефтяные объекты в Восточной провинции королевства.

Пресс-секретарь министерства обороны Саудовской Аравии бригадный генерал Турки аль-Малики заявил, что "террористические попытки" были вновь предприняты с территории Ирака и осуществлены группами, "связанными с Ираном".

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия "оставляет за собой право ответить в то время и в том месте, которые сочтет целесообразными".