Поддержка шведами вступления в еврозону ослабевает

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Энтузиазм шведов по поводу присоединения к еврозоне снизился второй год подряд, что свидетельствует о доверии к национальной валюте.

Доля жителей Швеции, желающих заменить крону на евро, упала до 28,7% с 32% год назад, следует из данных статистического управления страны. При этом свыше половины (52,1%) выступают против единой европейской валюты, тогда как в прошлом году таких взглядов придерживались 49,5% опрошенных.

Симпатии шведов к вступлению в Евросоюз за прошедший год практически не изменились - 64,5%, против этого выступают 11,4%.

Швеция вошла в Европейский союз более 30 лет назад, но до сих пор не отказалась от нацвалюты. В 2003 году избиратели отклонили идею перехода на единую европейскую валюту на референдуме. При этом более 60% торговли товарами Швеции приходится на ЕС.

Участие в опросе, который проходил с 28 апреля по 28 мая, приняли свыше 4,5 тыс. человек.