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Размещение синдицированных госбумаг в мире в I полугодии достигло рекордных $504 млрд

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительства разных стран мира заимствуют средства на рынках синдицированных облигаций в этом году рекордными темпами на фоне резкого роста госрасходов.

Суверенные эмитенты в первом полугодии продали долговые обязательства на сумму $504 млрд, по расчетам агентства Bloomberg. Это больше, чем в январе-июне 2020 года, когда страны привлекали средства для поддержки экономик во время локдаунов, вызванных COVID-19.

Дефициты госбюджетов растут со времен глобального финансового кризиса. Во время пандемии ситуация ухудшилась, и сейчас нехватка средств снова увеличивается, поскольку правительства наращивают расходы на оборону и пытаются защитить домохозяйства от ценовых шоков, вызванных военным конфликтом на Ближнем Востоке. Старение населения и рост процентных ставок также являются негативными факторами.

"Основным фактором, определяющим объем (размещения облигаций - ИФ), является, по сути, рост государственных расходов и, следовательно, увеличение потребностей в финансировании", - полагает главный аналитик Danske Bank AS Йенс Петер Соренсен, указывая на повышение затрат на военные нужды, инфраструктуру и переход к "чистой" энергетике.

Суммы, полученные от синдицированных сделок, ничтожны по сравнению с объемами размещения гособлигаций на обычных аукционах в основном из-за того, что США используют только последний вариант. Но привлечение банков для продажи госбумаг популярно в других странах, особенно в Европе. В условиях нестабильности рынков это может быть менее рискованным вариантом, отмечает агентство.

В течение восьми из последних десяти лет Италия была крупнейшим заемщиком на рынке синдицированных гособлигаций. В 2026 году она снова лидирует с объемом привлечения почти 70 млрд евро за полгода, по данным Bloomberg.

Германия разместила 14 млрд евро в рамках трех синдицированных сделок в этом году, в то время как Великобритания, Бельгия и Сербия провели крупнейшие в истории сделки. Также в десятку крупнейших эмитентов этого года вошли Австралия и Мексика.

В среду Греция должна провести синдицированное размещение госбумаг с погашением в 2036 году. Также в ближайшее время Швеция планирует продать трехлетние еврооблигации.

"Во втором полугодии на рынок вновь поступит много суверенных облигаций еврозоны", - полагает руководитель отдела глобальных ставок Insight Investment Харви Брэдли.

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