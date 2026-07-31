Трамп заявил, что США еще не приняли решение о лицензии на производство ракет для Patriot на Украине

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - США пока не приняли решение о выдаче лицензии Украине на производство ракет для систем Patriot, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Мы пока не согласились, ведем обсуждения", - сказал он журналистам в резиденции Кэмп-Дэвид.

Трамп отметил, что речь идет о сложном вооружении, и потому "нужно быть осторожными, когда мы решаем разрешить кому-то их производить".

При этом, по его мнению, нельзя исключать, что в итоге Киев получит лицензию на производство таких ракет.