США и Израиль готовят удары по объектам энергоинфраструктуры Ирана

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - США и Израиль планируют одну из самых масштабных за последнее время бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры в Иране, сообщили телеканалу CBS News информированные источники.

По их данным, удары могут начаться в течение выходных. При этом в руководстве США обсуждалась возможность завершения операции к открытию финансовых рынков в понедельник из-за опасений по поводу влияния бомбардировок на американскую и мировую экономики, но конечная точка пока не определена.

По данным нескольких американских источников, Израиль уведомлен и координирует свои действия с Штатами. Президент США Дональд Трамп пока еще не дал окончательного разрешения на удары, сообщил один из собеседников телеканала.

Между тем израильский чиновник сообщил CBS News, что "Израилю ничего не известно о решении возобновить полномасштабные военные действия, и к Израилю не обращались с просьбой присоединиться к каким-либо военным действиям против Ирана".

По словам источников, план военного удара обсуждался на совещании Трампа с членами администрации в Кэмп-Дэвиде в пятницу. Некоторые помощники президента, занимающиеся политикой, были категорически против.

В присутствии журналистов Трамп заявил: "Мы будем наносить им очень сильные удары. В какой-то момент они скажут: "Мы больше не можем этого терпеть".

"Я думаю, мы просто хотим победить", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возобновлении дипломатических усилий.

По словам двух источников, целью ударов, вероятно, станет энергетическая инфраструктура, включая электростанции и нефтеперерабатывающие заводы.

"Как сказал президент Трамп на заседании членов кабинета, Соединенные Штаты победят, и у Ирана не будет ядерного оружия при его правлении", - заявила телеканалу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Между тем пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил CBS News, что Пентагон не будет комментировать цели до принятия президентом окончательного решения.