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Тегеран подготовил ответ на возможные удары США по иранской инфраструктуре

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Иран подготовил всеобъемлющий план реагирования на потенциальные американо-израильские атаки на его инфраструктуру, заявил высокопоставленный иранский представитель, которого цитирует агентство Tasnim.

Чиновник назвал сообщения американских СМИ о возможных ударах "безумием" и предупредил, что Тегеран полностью готов к ответным действиям.

Он указал, что ответ Ирана "включает в себя важнейшую инфраструктуру сионистского режима и энергетическую инфраструктуру США в регионе".

Ранее телеканалу CBS News сообщил со ссылкой на информированные источники, что Штаты и Израиль планируют одну из самых масштабных за последнее время бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Ирана.

Хроника 28 февраля – 01 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Израиль
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