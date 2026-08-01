Поиск

США готовы атаковать ядерные объекты Ирана, в том числе в горе Пикакс

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американские военные приготовились к нанесению серии ударов по иранским ядерным объектам, в том числе по объекту, расположенному под горой Пикакс к югу от Тегерана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В миреПентагон запросил $18,2 млрд на восполнение комплексов ПВО и других боеприпасовЧитать подробнее

По словам американских официальных лиц, приготовления были активизированы в последние несколько дней.

По данным американской и израильской разведок, Иран переместил большое количество ядерных центрифуг, предназначенных для обогащения урана, в подземные туннели под горой Пикакс из других ядерных объектов, которые в июне прошлого года подверглись массированным американским ударам.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что Штаты и Израиль в выходные планируют одну из самых масштабных за последнее время бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры в Иране.

По их данным, в американском руководстве обсуждалась возможность завершения такой операции к открытию финансовых рынков в понедельник из-за опасений по поводу влияния бомбардировок на американскую и мировую экономики, но конечная точка пока не определена.

По данным нескольких американских источников, Израиль уведомлен и координирует свои действия с США. Американский президент Дональд Трамп пока еще не дал окончательного разрешения на удары, сообщили чиновники.

По их словам, план военного удара обсуждался на совещании Трампа с членами администрации в Кэмп-Дэвиде в пятницу. Некоторые помощники президента, занимающиеся политикой, были категорически против, сообщил один собеседников CBS News.

Хроника 28 февраля – 01 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран ядерные объекты гора Пикакс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США готовы атаковать ядерные объекты Ирана, в том числе в горе Пикакс

США и Израиль готовят удары по объектам энергоинфраструктуры Ирана

 США и Израиль готовят удары по объектам энергоинфраструктуры Ирана

Минфин США продлил до 28 августа лицензию MOL с "Газпром нефтью"

АЭС "Пакш" в Венгрии может приостановить работу из-за обмеления Дуная

 АЭС "Пакш" в Венгрии может приостановить работу из-за обмеления Дуная

Что произошло за день: пятница, 31 июля

Трамп заявил, что США еще не приняли решение о лицензии на производство ракет для Patriot на Украине

Трамп заявил, что у Ирана "плохи дела"

 Трамп заявил, что у Ирана "плохи дела"

Прорвавшиеся в испанскую Сеуту мигранты в основном вернулись в Марокко

В МИД РФ заявили о подготовке Европы к войне с Россией

С горных пиков в Казахстане эвакуировали двух травмированных российских альпинисток
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3412 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10852 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов