США готовы атаковать ядерные объекты Ирана, в том числе в горе Пикакс

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американские военные приготовились к нанесению серии ударов по иранским ядерным объектам, в том числе по объекту, расположенному под горой Пикакс к югу от Тегерана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам американских официальных лиц, приготовления были активизированы в последние несколько дней.

По данным американской и израильской разведок, Иран переместил большое количество ядерных центрифуг, предназначенных для обогащения урана, в подземные туннели под горой Пикакс из других ядерных объектов, которые в июне прошлого года подверглись массированным американским ударам.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что Штаты и Израиль в выходные планируют одну из самых масштабных за последнее время бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры в Иране.

По их данным, в американском руководстве обсуждалась возможность завершения такой операции к открытию финансовых рынков в понедельник из-за опасений по поводу влияния бомбардировок на американскую и мировую экономики, но конечная точка пока не определена.

По данным нескольких американских источников, Израиль уведомлен и координирует свои действия с США. Американский президент Дональд Трамп пока еще не дал окончательного разрешения на удары, сообщили чиновники.

По их словам, план военного удара обсуждался на совещании Трампа с членами администрации в Кэмп-Дэвиде в пятницу. Некоторые помощники президента, занимающиеся политикой, были категорически против, сообщил один собеседников CBS News.