Прорвавшиеся в испанскую Сеуту мигранты в основном вернулись в Марокко

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Более 37 тыс. нелегальных мигрантов, которые пробрались из Марокко в в автономный город Испании Сеута на севере Африки, добровольно вернулись назад, сообщает в пятницу The Guardian со ссылкой на данные испанских властей.

"Согласно последним оценкам испанского правительства, большинство мигрантов, перешедших в Сеуту, уже добровольно вернулись в Марокко.По последним данным, обратно отправились 37,5 тыс. человек из примерно 40 тыс.", - пишет издание

При этом, подчеркивает The Guardian, согласно данным от властей на местах, границу за последние 24 часа пересекли около 60 тыс. мигрантов . В свою очередь, по расчетам МВД Испании, за последние дни в город прорвались около 50 тыс. человек.

Между тем, по данным агентства EFE, на побережье Сеуты уже обнаружены 43 тела. Ранее испанские власти сообщали о гибели 34 человек.