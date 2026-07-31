Минфин США продлил до 28 августа лицензию MOL с "Газпром нефтью"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило до 28 августа венгерской MOL лицензию, позволяющую вести переговоры с российской "Газпром нефтью" по покупке-продаже сербской компании NIS, сообщает в пятницу сербское издание РТС .

Предыдущая аналогичная лицензия действовала до 31 июля.

Ранее РТС также сообщил, что OFAC США также продлило NIS специальную лицензию, позволяющую беспрепятственно осуществлять операционную деятельность.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич в пятницу выразил надежду, что уже в ближайшие дни удастся заключить соглашение по поводу NIS. "Я, вероятно, также поговорю с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Надеюсь, мы сможем завершить это", - приводило слова Вучича РТС.

Ранее Сербия и MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS. При этом переговоры MOL с "Газпром нефтью" по NIS продолжаются. Помимо подписания договора купли-продажи для завершения сделки необходимы дополнительные разрешения регулирующих органов, ключевым из которых является ам,ериканское OFAC.

Как сообщалось, MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке-продаже 56,15% в NIS. Предполагается, что венгерская компания может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.