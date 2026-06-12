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Алиев выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений Азербайджана и РФ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, выразил уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-российских отношений и многопланового сотрудничества.

"Отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимоуважения, связывающих наши народы на протяжении веков. С удовлетворением констатирую активное продвижение двустороннего торгово-экономического взаимодействия, расширение межрегиональных и культурно-гуманитарных связей", - отмечается в поздравлении Алиева, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Он уверен, что "наши совместные усилия" и далее будут способствовать развитию и укреплению азербайджано-российских отношений и многопланового сотрудничества в русле стратегического партнерства и союзничества "на благо наших дружественных народов и стран".

Азербайджан Ильхам Алиев Владимир Путин День России
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