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Токаев отметил, что в Казахстане дорожат отношениями дружбы с братской Россией

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с государственным праздником - Днем России, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.

"В Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества", - говорится в поздравительной телеграмме Токаева, выдержки из которой приводит пресс-служба.

Президент Казахстана отметил важность недавнего государственного визита российского президента в Астану.

"Особое значение имел Ваш недавний государственный визит в Казахстан, итоги которого открыли новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества, придали мощный импульс реализации масштабных проектов и инициатив. Уверен, благодаря совместным усилиям межгосударственные связи Казахстана и России будут и впредь динамично развиваться во всех сферах", - отмечается в телеграмме.

Токаев пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания РФ.

Владимир Путин День России Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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