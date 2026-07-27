В ЕС хотят ограничить возможность использования вето при согласовании санкций

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе изучают механизмы для изменения подхода в согласовании санкций, чтобы ограничить возможность стран использовать право вето, пишет в понедельник The Financial Times со ссылкой на источники.

"Европейские официальные лица рассматривают способы для того, чтобы ускорить процесс одобрения более точечных финансовых ограничений с тем, чтобы страны-члены ЕС имели меньше возможностей применять право вето во время переговоров", - говорится в сообщении.

По словам собеседников издания, работа над такими мерами ведется ввиду того, что в последнее время во время переговоров стран ЕС при одобрении санкций некоторые государства все чаще пользовались правом блокировки санкционных пакетов, "пытаясь защитить компании, которые по-прежнему ведут бизнес с Россией".

Источник FT рассказал, что один из рассматриваемых вариантов предполагает, что ЕС будет вводить "санкции в отношении отдельных лиц или небольшими тематическими партиями вместо того, чтобы стремиться к принятию масштабных пакетов ради пиара".

Таким образом, как предположил один из собеседников FT, введенные на прошлой неделе санкции в отношении России, возможно, станут последним подобным "пакетом". "Теперь стало предельно ясно, что такой подход более не работает", - добавил источник.

Издание напоминает, что при согласовании 21-го пакета санкций Греция активно выступала против предложения запретить европейским судам перевозить российский газ между третьими странами. Согласно FT, греческая сторона отмечала, что такие ограничения нанесут больший вред ее компании Dynagas, чем российской экономике.

На прошлой неделе ЕС ввел 21-й пакет санкций в отношении России, добавив в него 48 физлиц и 170 юрлиц. В санкционные списки были внесены более 40 судов. Ограничения затронули банки, ряд НПЗ, а также горнодобывающую и металлургическую сферу. Кроме того, новый пакет предусматривает возможность дополнительных ограничений на продажу СПГ-танкеров в Россию.