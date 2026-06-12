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США сократят свой контингент в военной миссии НАТО в Косово

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Организация Североатлантического договора (НАТО) объявила о сокращении персонала своей военной миссии в Косово, прежде всего, за счет уменьшения в ее составе американского контингента, сообщает в пятницу Le Figaro со ссылкой на европейских дипломатов из аппарата альянса.

Сокращение числа военнослужащих международной миротворческой миссии KFOR ("Силы для Косово") под руководством НАТО будет осуществлено по причине "улучшения условий безопасности" в этом автономном крае, объясняют в Североатлантическом альянсе.

По словам натовских дипломатов, пишет французская газета, США заявили о намерении сократить свой персонал в составе миссии KFOR, насчитывающей 4,6 тыс. военнослужащих.

Издание отмечает, что в НАТО не уточнили, контингенты каких еще стран затронет планируемое сокращение.

Косово США НАТО KFOR
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