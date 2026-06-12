Количество проникновений нелегалов через море в страны ЕС снизилось

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Европейская служба пограничной и береговой охраны (Frontex) в пятницу сообщила о снижении нелегальной миграции с использованием морских маршрутов в страны ЕС на 40% за первые пять месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Согласно отчету Frontex, тенденция к снижению проявилась практически на всех маршрутах за исключением Западного Средиземноморья, где, напротив, зафиксирован значительный рост - на 46% или 7,1 тыс. случаев нелегального пересечения границ ЕС. Во Frontex этот рост связывают с увеличением потока нелегалов в Европу с алжирского побережья после того, как контроль ужесточили власти Марокко.

Кроме того, в ведомстве отметили, что контроль усилили такие страны как Гамбия, Мавритания и Сенегал, благодаря чему на западноафриканском маршруте, который пролегает в том числе через Канарские острова, зафиксирован резкий спад (на 71%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Frontex обращает внимание, что все большую неопределенность порождает нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, хотя пока это и не привело к массовым перемещениям людей к европейским границам.