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В районе Сувалкского коридора пройдут совместные учения Польши, Литвы и Франции

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Международные учения Dzielny Dzik 2026 ("Отважный кабан 2026", англ. Gallant Boar 2026) польской, литовской и французской армий пройдет в районе Сувалкского коридора, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Литвы.

"С 16 по 26 июня в стратегически важном районе Сувалкского коридора пройдут международные учения "Отважный кабан 2026", в ходе которых военнослужащие пехотной бригады Zemaitija будут тренироваться вместе с военнослужащими польских и французских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Целью учений заявлено проведение совместных военных операций и синхронизация действий союзных сил. "В ходе учений большое внимание будет уделено повышению боеготовности стран. Также будут совершенствоваться навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка", - отметили в ведомстве.

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью менее 100 км, через которую Литва соединяется с основной территорией Европейского союза.

Литва Польша Франция Сувалкский коридор Dzielny Dzik 2026 Gallant Boar 2026
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