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В Евросовете объявили об открытии первого кластера переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выпустили в пятницу совместное заявление о согласии всех стран ЕС на открытие первого кластера переговоров о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии.

"Сегодня Европейский союз сделал важный шаг вперед. Все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. На первой межправительственной конференции в понедельник мы откроем основу процесса вступления - кластер, посвященный фундаментальным вопросам", - говорится в документе.

Руководители двух ведущих органов ЕС отметили, что этот кластер "охватывает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, от верховенства права до сильных демократических институтов".

По их словам, это "признание решимости, мужества и упорной работы, проявленных обеими странами в продвижении реформ, даже перед лицом огромных вызовов" и "сигнал о том, что предложение ЕС о мире, стабильности и возможностях не имеет себе равных".

"Расширение - это стратегический выбор. Сближая наши страны, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем нашем континенте. В мире, отмеченном растущей неопределенностью, более крупный Европейский союз отвечает нашим общим интересам. Расширение ЕС остается одной из величайших историй успеха Евросоюза и нашей лучшей инвестицией в наше общее будущее", - заявили Кошта и фон дер Ляйен.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
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