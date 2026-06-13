Пентагон опубликовал третью подборку ранее секретных данных об НЛО

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Министерство войны США опубликовало на своем сайте третью подборку рассекреченных данных о неопознанных аномальных явлениях (UAP).

"Министерство войны публикует третью серию рассекреченных и исторических файлов о неопознанных аномальных явлениях (UAP) (...) Коллекция по-прежнему размещена на WAR.GOV/UFO, и министерство будет публиковать дополнительные файлы на постоянной основе", - заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

"На фоне беспрецедентного уровня интереса (...) сайт WAR.GOV/UFO зафиксировал более 1,7 млрд посещений по всему миру с момента его запуска 8 мая 2026 года. Министерство войны и наши партнеры из числа других ведомств активно работают над следующей группой файлов", - отметил Парнелл.

Как и в предыдущих публикациях, в документах не содержится никаких выводов относительно того, считает ли правительство США, что данные об НЛО свидетельствуют о существовании инопланетной жизни. В них также не указывается, представляют ли НЛО угрозу национальной безопасности США.

В межведомственном проекте по публикации ранее секретных данных задействованы Белый дом, Управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР, NASA и другие ведомства.

"Эта публикация является результатом указания президента США Дональда Трампа начать процесс выявления и рассекречивания правительственных файлов, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в интересах обеспечения полной прозрачности", - заявили в Пентагоне.