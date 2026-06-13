Источник AP сообщил о планах Трампа обсудить разминирование Ормузского пролива на саммите G7

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп собирается обсудить вопрос о разминировании Ормузского пролива на саммите лидеров стран "Большой семерки", который стартует в понедельник во Франции, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, Великобритания и Франция, являющиеся членами "Большой семерки", выразили заинтересованность в оказании помощи в разминировании этого важнейшего водного пути после приостановки конфликта.

Чиновник сообщил, что Трамп также планирует встретиться на "полях" саммита с лидерами Египта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы обсудить усилия по прекращению войны с Ираном.

Саммит пройдет в курортном городе Эвиан-ле-Бен во Франции с 15 по 17 июня.