Поиск

США перехватили за время блокады Ормузского пролива 141 связанное с Ираном судно

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже 141 связанное с Ираном торговое судно, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 13 июня силы CENTCOM перенаправили 141 коммерческое судно и 9 вывели из строя в целях обеспечения соблюдения порядка", - говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах. Что же касается других судов, то "международный торговый коридор остается открытым для транзита".

Хроника 28 февраля – 14 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США CENTCOM Иран Ормузский пролив блокада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Представители Ирана и США встретятся в Швейцарии на следующей неделе

Макрон примет Трампа в Версальском дворце 17 июня

Трамп заявил, что соглашение США с Ираном планируется подписать в воскресенье

В иранском МИД заявили, что США и Иран не будут подписывать меморандум в воскресенье

Военные Израиля заявили, что нанесли удары по 70 целям "Хезболлы" на юге Ливана

Пятеро военных погибли в результате крушения Ан-32 на востоке Индии

Израильские военные вновь нанесли удары по югу Ливана

 Израильские военные вновь нанесли удары по югу Ливана

CNN сообщил, что Иран предпринял меры с целью затруднить возможность захвата запасов урана

Что случилось этой ночью: суббота, 13 июня

Иранские военные заявляют, что продолжают контролировать Ормузский пролив
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2638 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9894 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов