США перехватили за время блокады Ормузского пролива 141 связанное с Ираном судно

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже 141 связанное с Ираном торговое судно, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 13 июня силы CENTCOM перенаправили 141 коммерческое судно и 9 вывели из строя в целях обеспечения соблюдения порядка", - говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах. Что же касается других судов, то "международный торговый коридор остается открытым для транзита".