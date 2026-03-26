Британские военные будут задерживать находящиеся под санкциями суда в своих водах

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военным Соединенного королевства задерживать следующие транзитом через британские воды находящиеся под санкциями Лондона суда, связанные, как утверждается в заявлении канцелярии премьера, с Россией.

"Премьер-министр согласился с тем, что Вооруженные силы Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватывать суда, которые находятся под санкциями Великобритании и следуют транзитом через британские воды", - сообщили в канцелярии британского премьера.

Лондон намерен "закрыть британские воды, включая Ла-Манш, для находящихся под санкциями судов", что, по его мнению, должно вынудить операторов перенаправлять такие суда менее выгодными маршрутами, либо рисковать потенциальным задержанием судов.

Согласно заявлению канцелярии, прежде чем провести операцию, правоохранители, военные и специалисты энергетического рынка будут рассматривать каждое такое судно в индивидуальном порядке, а в случае задержания владельцам, оператору и экипажу судна будет грозить уголовное преследование за нарушение британского закона о санкциях.

В канцелярии отметили, что в британских санкционных списках числятся 544 судна, которые, как утверждается в заявлении, связаны с Россией.

