В Совбезе Ирана подтвердили, что меморандум с США окончательно доработан

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана подтвердил, что Тегеран и Вашингтон завершили работу над текстом меморандума о взаимопонимании.

"На основании одобрения Высшего совета национальной безопасности текст меморандума о взаимопонимании относительно переговоров об окончании войны (исламабадских переговоров) между Ираном и Соединенными Штатами был окончательно доработан вечером 15 июня", - говорится в заявлении Совбеза.

В нем отмечается, что "война и военные операции на всех фронтах, включая Ливан, прекращаются немедленно и навсегда".

"Кроме того, морская блокада Ирана прекращается немедленно и полностью", - подчеркивается в заявлении.

Меморандум будет официально подписан 19 июня, подтвердили также в иранском Совбезе.

Согласно сообщению, переговоры по заключению окончательного соглашения будут отложены до тех пор, пока США не выполнят свои обязательства по меморандуму.

В заявлении Иран также выразил благодарность Пакистану и Катару за их посреднические усилия.