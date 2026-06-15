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Катар приветствовал соглашение между США и Ираном

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что его страна поддерживает соглашение, достигнутое между США и Ираном.

"Мы с нетерпением ожидаем, что все стороны примут участие в предстоящих переговорах в позитивном и конструктивном духе, внося свой вклад в закрепление и развитие достигнутого прогресса", - заявил Аль Тани в соцсети X.

Премьер Катара также выразил благодарность Пакистану и всем сторонам за внесенный вклад в достижение соглашения.

"Мы подтверждаем, что государство Катар всегда будет оставаться решительным сторонником этих усилий и всего, что способствует обеспечению безопасности и стабильности на региональном и международном уровнях посредством диалога и мирных средств", - отметил он.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ранее поблагодарил Катар за помощь в посреднических усилиях.

По данным CNN, катарские посредники покинули Тегеран после 17 часов интенсивных переговоров.

Согласно источнику телеканала, на этой неделе в Дохе состоятся отдельные подготовительные встречи с каждой из сторон, в преддверии официального подписания меморандума в Швейцарии в пятницу и начала технических переговоров.

Ранее премьер Пакистана сообщил, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также подтвердил, что подписание соглашения пройдет в пятницу.

Меморандум между Ираном и США нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят на более поздних этапах.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Катар Иран Пакистан США
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