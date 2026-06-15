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Богатейшая австралийка купила акции SpaceX более чем на $1 млрд

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Джина Райнхарт, самый богатый человек Австралии, через свою компанию Hancock Prospecting купила долю стоимостью более $1 млрд в американской SpaceX Илона Маска, пишет The Wall Street Journal.

Саму инвестицию раскрыла Райнхарт в электронном письме, размер доли сообщил источник издания.

Вложение отражает уверенность Hancock в Маске и необходимость дальнейших инвестиций Запада в технологии и инновации, говорится в письме. Это крупнейшая инвестиция компании за пределами сектора железной руды.

"Мы считаем SpaceX редким предприятием: управляется поистине исключительным человеком, выдающееся технически и работает в отраслях, имеющих ключевое значение, и с долгосрочным потенциалом", - отмечает Райнхарт.

По ее словам, SpaceX - единственная компания в мире, которая разрабатывает интегрированный программно-аппаратный комплекс для космоса, связи и ИИ. "Их работа еще десятилетия будет формировать облик отраслей, экономик и возможностей", - заявила Райнхарт.

Главный исполнительный директор Hancock Гарри Корте сказал WSJ, что австралийская компания заинтересована в сотрудничестве со SpaceX и видит возможность взаимовыгодного сочетания ее ресурсов со значительными инвестициями Hancock в критически важное минеральное сырье на фоне роста спроса на материалы и инфраструктуру, необходимые для продвинутых технологий. При этом Hancock не намерена инвестировать в другие космические компании, заявил ее представитель.

SpaceX на прошлой неделе провела IPO на рекордные $75 млрд при общей оценке в $1,77 трлн. В первый день торгов ее акции подскочили на 19%.

Состояние Райнхарт, по данным Forbes, составляет около $25 млрд.

SpaceX Австралия Hancock Prospecting Джин Райнхарт США Илон Маск
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