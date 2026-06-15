Поиск

Израильская оппозиция раскритиковала правительство за сделку Ирана и США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Кандидат в премьер-министры Израиля, бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот раскритиковал главу правительства Биньямина Нетаньяху за соглашение Ирана и США.

"Плачевный результат работы нашего провального правительства", - прокомментировал он и заявил о "бездне между пустыми израильскими обещаниями о победе" и сделкой. Нетаньяху он раскритиковал и за то, что израильтяне узнали о договоренностях Ирана и США не от правительства Израиля.

Лидер партии "Ха-Демократим", бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа Яир Голан считает, что соглашение "стерло выдающиеся военные достижения Израиля", а "Нетаньяху стоял в стороне".

Председатель центристского альянса "Кахоль-лаван", бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганц заявил, что "нельзя было соглашаться на ограничение израильской свободы в Ливане или на вывод войск".

Депутат центристской партии "Еш Атид" Рам Бен Барак заявил, что это соглашение - "лучшее, что случалось с Ираном".

С критикой сделки выступил и министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Он считает соглашение "плохим как для Израиля, так и для всего свободного мира". По его мнению, Израилю надо продолжить усилия по свержению иранского режима и убедиться, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием.

Тем не менее Смотрич считает, что ни один из кандидатов на пост премьера "не справился бы и с 10% давления, которое ощущает в настоящее время израильское правительство".

В ночь на 15 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий. Они подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. По словам Шарифа, обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Израиль Иран США Бени Ганц Гади Айзенкот Биньямин Нетаньяху Яир Голан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

 Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

Великобритания запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями

В Финляндии российского капитана сухогруза Fitburg обвинили в повреждении коммуникационного кабеля

Эстонские госучреждения введут "карантин" для электронных писем с российских серверов

Starbucks Korea закроет кофейни для тренингов по истории после скандальной рекламной акции

 Starbucks Korea закроет кофейни для тренингов по истории после скандальной рекламной акции

Сын кронпринцессы Норвегии приговорен к четырем годам тюрьмы

 Сын кронпринцессы Норвегии приговорен к четырем годам тюрьмы

Военные РФ заявили, что в Киево-Печерскую лавру попала американская ракета Patriot

Каллас считает реальным осуществить запрет участникам СВО на въезд в ЕС

Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на вина из Франции

 Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на вина из Франции

Нефть Brent подешевела до $83,24 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9918 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2663 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов