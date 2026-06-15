Израильская оппозиция раскритиковала правительство за сделку Ирана и США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Кандидат в премьер-министры Израиля, бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот раскритиковал главу правительства Биньямина Нетаньяху за соглашение Ирана и США.

"Плачевный результат работы нашего провального правительства", - прокомментировал он и заявил о "бездне между пустыми израильскими обещаниями о победе" и сделкой. Нетаньяху он раскритиковал и за то, что израильтяне узнали о договоренностях Ирана и США не от правительства Израиля.

Лидер партии "Ха-Демократим", бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа Яир Голан считает, что соглашение "стерло выдающиеся военные достижения Израиля", а "Нетаньяху стоял в стороне".

Председатель центристского альянса "Кахоль-лаван", бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганц заявил, что "нельзя было соглашаться на ограничение израильской свободы в Ливане или на вывод войск".

Депутат центристской партии "Еш Атид" Рам Бен Барак заявил, что это соглашение - "лучшее, что случалось с Ираном".

С критикой сделки выступил и министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Он считает соглашение "плохим как для Израиля, так и для всего свободного мира". По его мнению, Израилю надо продолжить усилия по свержению иранского режима и убедиться, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием.

Тем не менее Смотрич считает, что ни один из кандидатов на пост премьера "не справился бы и с 10% давления, которое ощущает в настоящее время израильское правительство".

В ночь на 15 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий. Они подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. По словам Шарифа, обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане.