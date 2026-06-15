Лукашенко заявил о договоренности провести встречу с Путиным в ближайшее время

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о достигнутой договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным провести встречу в ближайшее время и обсудить насущные вопросы двусторонних отношений.

"Почти ежедневно (общаемся - ИФ). В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются", - сказал Лукашенко в понедельник на встрече в Минске с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Его цитирует госагентство БелТА.

"Договоренность у нас одна: если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем", - заявил Лукашенко.